V nemocnici L. Pasteura premerajú vnútroočný tlak každému záujemcovi

Košice 8. marca (TASR) - Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice sa aktívne zapája do Svetového týždňa glaukómu. Počas nadchádzajúcich dní si na dvoch očných pracoviskách môže dať zmerať vnútroočný tlak každý, kto o to prejaví záujem. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.



Glaukóm, teda zelený zákal predstavuje po sivom zákale druhú najčastejšiu príčinu slepoty. "Každoročne je vysoký záujem o premeranie očného tlaku. Počas týchto meraní celkovo odhalíme vysoký očný tlak zhruba u desiatich percent vyšetrených pacientov," uviedla primárka očného oddelenia na Rastislavovej ulici Barbora Horváthová. Vysvetlila, že pri glaukóme v prípade, ak tekutina z oka neodteká von a zhromažďuje sa v oku, dochádza k následnému zvýšeniu vnútroočného tlaku. Ten pôsobí na očný nerv, ktorý je zatlačovaný a tak odumierajú očné nervové vlákna. Zdôraznila, že neliečený glaukóm vedie k trvalému poškodeniu zraku.



Medzi viditeľné prejavy zeleného zákalu patrí hlavne červené, bolestivé oko, bolesť hlavy, rozmazané videnie či nevoľnosť a zvracanie. Zákernosť glaukómu spočíva vo väčšine prípadov v tom, že sa ochorenie nijako výrazne neprejaví a pacient celé roky o ňom vôbec nevie. "V prípade detí odporúčam meranie pri pozitívnej rodinnej anamnéze či častých bolestiach hlavy. Sú dokonca vrodené formy glaukómu, kedy treba zasiahnuť hneď v prvých mesiacoch života," dodáva Horváthová. Aj diagnostikovaná cukrovka, ochorenie ciev, problémy s tlakom či rôzne ochorenia a poranenia očí predstavujú podľa nej riziká pre rozvoj zeleného zákalu.



V tejto súvislosti netreba podľa primárky zabúdať na preventívne prehliadky. Tej sa môžu záujemcovia zúčastniť od pondelka 10. do piatka 14. marca medzi 9.00 h a 13.00 h na pracoviskách na Rastislavovej ulici a tiež na Triede SNP. Horváthová dodáva, že včasným nasadením liečby dochádza k spomaleniu rozvoja ochorenia. Ak však dôjde k strate videnia, tá sa už nikdy neobnoví. Pacient podstupuje liečbu po zvyšok života, prevažne očnými kvapkami. Niektorí absolvujú laserovú terapiu či operáciu. "Čím skôr sa ochorenie diagnostikuje, tým vyššia je šanca na účinnú liečbu s možnosťou využitia implantátu," uzavrela.