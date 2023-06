Nemocnica v Skalici má nový MRI prístroj, fungovať začne v auguste

Skalica 14. júna (TASR) - Nový prístroj magnetickej rezonancie získalo pracovisko magnetickej rezonancie vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica. Pacientom by mal začať slúžiť na začiatku augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.



Nový prístroj bude náhradou za starý, ktorý v nemocnici slúžil 12 rokov. "Vďaka inováciám sa skráti doba potrebná na vyšetrenie pacienta. V prvom rade je to vďaka rýchlosti získavania jednotlivých sekvencií a aj vďaka zníženiu potreby opakovania sekvencií pri niektorých pacientoch," uviedla vedúca lekárka MRI pracoviska Mária Dušenka.



Obnova pracoviska je základným pilierom plánu reprofilizácie nemocnice do budúcna s cieľom udržať a rozšíriť MRI diagnostiku v nemocnici, potrebnú na lekárske odbory chirurgia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, gynekológia, onkológia, neurológia, urológia, otorinolaryngológia aj traumatológia.



Výmenu prístroja sprevádza aj čiastočná rekonštrukcia priestorov rádiologického pracoviska. "Stavebné práce zahŕňajú realizáciu rozvodov inštalácií inžinierskych sietí a energií. Taktiež sa budú meniť rozvody vzduchotechniky či povrchové úpravy podláh a stien," doplnil námestník nemocnice Ivan Medlen.



Práce výrazne neovplyvnia fungovanie ostatných pracovísk rádiologického oddelenia. "Počas realizácie môže byť zvýšená hlučnosť, prašnosť alebo zvýšený pohyb cudzích osôb, avšak pacientom ani zamestnancom práce neohrozia iné vyšetrenia v rámci prevádzky nemocnice," informoval Medlen.



Oddelenie rádiológie realizuje ročne v priemere 17.000 výkonov, pričom počet MRI výkonov sa pohybuje v rozmedzí 3057 až 3336. "Len v tomto roku sme za štyri mesiace zrealizovali 992 MRI vyšetrení. Po zabezpečení optimálneho počtu personálu plánujeme v budúcnosti otvorenie prevádzky aj v poobedných hodinách," povedala Dušenka.



Nemocnica prevádzkuje jediný MRI prístroj v celom okrese. "Navyše hraničí s tromi okresmi, z ktorých dva nemajú takéto pracovisko. Značná časť týchto pacientov mieri do Skalice. Výnimkou nie sú ani pacienti z bratislavského regiónu," informovala vedúca lekárka MRI pracoviska.



Všetky práce na sprevádzkovaní nového zariadenia vrátane zaškolenia personálu by mali trvať približne tri mesiace.