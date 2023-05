UNB: V nemocnici na Kramároch otvorili gastroenterologické centrum

Bratislava 31. mája (TASR) - V nemocnici akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch otvorili gastroenterologické centrum. Do prevádzky ho spustia vo štvrtok (1. 6.). Zamerané bude primárne na program prevencie, diagnostiky a liečbu chorôb tráviaceho ústrojenstva. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.



"Považoval som za nevyhnutnosť rozšíriť spektrum špecializovanej zdravotnej starostlivosti aj o takéto pracovisko, a to predovšetkým z dôvodu zvýšenej potreby vyšetrení zameraných na diagnostiku a liečbu chorôb tráviaceho ústrojenstva," povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.



Práve zameranie centra na prevenciu podľa nemocnice zabezpečí včasnú diagnostiku ochorenia, ktorá je v mnohých prípadoch život zachraňujúca. "Onkologické ochorenie hrubého čreva (kolorektálny karcinóm) patrí medzi desať najčastejších diagnóz, ktoré môže odhaliť preventívna prehliadka. Z takejto včasnej diagnostiky potom vychádza cielená liečba, ktorá dokáže byť úspešnejšia v prípade, ak je zdravotný problém odhalený ešte v ranom štádiu," ozrejmila Kliská.



Okrem samotných výkonov centra bude podľa UNB dôležitá aj úzka spolupráca s ostatnými pracoviskami v rámci nemocnice. "Čo je v prípade akútnych stavov veľkou výhodou, pretože pacientom sa tak výrazne skráti čas čakania na operačný výkon, liečbu alebo konzultáciu s ďalšími špecialistami," vysvetlila hovorkyňa.



Otvorenie centra ocenil aj minister zdravotníctva Michal Palkovič. "V Európskej únii diagnostikujeme nový prípad rakoviny každých deväť sekúnd. Aj vďaka takýmto centrám majú onkologickí pacienti šancu, že svoje ochorenie odhalia včas, vďaka čomu budú mať ďaleko vyššie šance na vyliečenia sa," skonštatoval.



Víta ho aj prednosta Gastroenterologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB Ladislav Kužela. "Centralizovanie preventívnych vyšetrení je nespochybniteľný benefit pre pacienta, no centrum prináša osoh aj nám, pretože na našej klinike sa tak môžeme naplno venovať tým najnáročnejším diagnózam, vede a výskumu, a samozrejme edukácii medikov," povedal.