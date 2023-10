V nemocnici na Kramároch sa možno zaočkovať proti chrípke

Bratislava 10. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) ponúka možnosť očkovania proti chrípke. Záujemcovia sa môžu bez registrácie očkovať v očkovacom centre Nemocnici akademika Ladislava Dérera na bratislavských Kramároch. V utorok sa tam nechal zaočkovať aj minister zdravotníctva Michal Palkovič, ktorý spolu s ďalšími zdravotníkmi pripomenul dôležitosť očkovania.



"Cieľovou skupinou, ktorá by sa mala dať zaočkovať proti chrípke, sú ľudia vo vyššom veku a osoby, ktoré majú viacero ochorení," priblížil Palkovič. Očkovanie je podľa neho dôležité aj pre ľudí pracujúcich vo väčších kolektívoch. V očkovacom centre v nemocnici na Kramároch sa môže verejnosť zaočkovať každý pracovný deň od 13.00 do 14.00 h.



UNB sa zapojila tiež do projektu "Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke". Zamestnanci nemocnice tak majú možnosť sa zaočkovať priamo na pracovisku. "Týka sa to všetkých, nielen lekárov a sestier. (...) V prvom kole očkujeme zdravotníkov, a to hlavne preto, aby nevypadli z pracovného procesu a nebol narušený chod nemocnice," podotkol riaditeľ UNB Alexander Mayer.



Nemocnica chce očkovaním zamestnancov okrem iného prispieť k prevencii infekcií a posilniť povedomie verejnosti o dôležitosti očkovania. "Očkovanie zdravotníckych pracovníkov má byť samozrejmosťou v každej nemocnici. Očkovaný zdravotník chráni nielen seba, ale aj svoju rodinu a pacientov a zároveň pomáha vyvracať mýty o očkovaní," podotkla prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková. Očkovanie proti chrípke je podľa jej slov bezpečné a účinné.



Na očkovanie proti chrípke apeluje aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Poukázal pritom na nízku zaočkovanosť proti chrípke u malých detí, osôb nad 59 rokov a chronicky chorých. "Proti chrípke sa niektorí nedajú očkovať, pretože majú strach, že by na ňu mohli ochorieť práve po očkovaní. To však nie je možné. (...) Očkovanie zabraňuje vzniku chrípky, respektíve podstatne zmierňuje priebeh tohto ochorenia a znižuje jeho nepriaznivé dôsledky," dodal.