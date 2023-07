V nemocnici na Prednej Hore obnovujú expozíciu F. Coburga

Predná Hora 1. júla (TASR) - Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP), n. o., Predná Hora na Muránskej planine modernizuje expozíciu Ferdinanda Coburga. V poľovníckom zámočku niekdajšieho bulharského cára tak vznikne i nová historická prehliadka. Expozícia slúži najmä pacientom špecializovanej nemocnice, ktorá sa zameriava na liečbu látkových a nelátkových závislostí, v rámci projektu spolupracujú aj s odborníkmi z Múzea vo Svätom Antone. Pre TASR to uviedla referentka marketingu a vzdelávania nemocnice Rozália Hubeňáková.



"Vďaka tejto spolupráci pripravujeme po rekonštrukčných prácach novú historickú prehliadku. Našou snahou je zachovať ducha objektu, ktorého si so sebou nesie ešte od čias Ferdinanda I., na druhej strane zabezpečiť objekt tak, aby sme dokázali zabezpečiť prevádzku objektu po stránke prevádzkovej, energetickej, a hlavne bezpečnostnej," uviedla Hubeňáková.



Zmodernizovaná expozícia Ferdinanda Coburga ponúkne návštevníkom možnosť nahliadnuť do života niekdajšieho bulharského cára. Ten si na Prednej Hore začal stavať svoje honosné zimné sídlo, v ktorom dnes špecializovaná nemocnica sídli, jeho dokončenia sa však už nedočkal.



"Nové priestory plánujeme sprístupniť v prvom rade pre klientov aktuálne v liečbe, ich rodiny a blízkych, ktorým chceme ukázať, ako možno kvalitne a aktívne tráviť voľný čas bez závislostí či budovať si zdravé, funkčné vzťahy a väzby. Samozrejme, priestory budú slúžiť aj ostatným podporným aktivitám, akými sú napríklad vzdelávanie, výstavy, pracovné stretnutia a podobne," dodala Hubeňáková s tým, že vlani expozíciu navštívilo takmer 600 osôb.



Stavebné práce v poľovníckom zámočku a expozíciách sú rozdelené do viacerých etáp, prvé dve majú byť dokončené do konca augusta. Špecializovaná nemocnica projekt financuje z vlastných zdrojov získaných z činností podporných služieb, ktoré boli schválené v rámci rozpočtu za uplynulé roky.