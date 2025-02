ZÁSAH NEZNÁMOU LÁTKOU: V Nemocnici Ružinov skončilo päť mužov

Bratislava 19. februára (TASR) - V Nemocnici Ružinov v Bratislave v stredu prijali päť mužov, ktorí sa po zásahu neznámej látky sťažovali na zhoršené dýchanie, jeden z nich vykazoval známky dezorientácie. Pre podozrenie, že by mohlo ísť o zasiahnutie sírovodíkom, boli sanitky dočasne z dôvodu bezpečnosti odkláňané na ostatné pracoviská nemocnice. Aktuálne je odklon zrušený a urgentný príjem funguje v plnom režime. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Eva Kliská.



"Zdravotníci vyhodnotili, že v tomto prípade by mohlo ísť aj o zasiahnutie sírovodíkom, a tak boli pacienti odseparovaní a pristupovalo sa k nim vo zvýšenom hygienickom režime. Aktuálne je ich stav stabilizovaný, sú monitorovaní a je im podávaná inhalačná terapia. Naďalej však zostávajú pod dohľadom našich zdravotníkov," priblížila hovorkyňa pre TASR. Na prípad upozornili noviny.sk.