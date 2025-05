V nemocnici v B. Bystrici otvorili nové centrum preventívnej medicíny

Banská Bystrica 22. mája (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici otvorili nové Centrum pre prediktívnu, preventívnu a personalizovanú medicínu. Centrum bude záujemcom ponúkať preventívne diagnostické balíky i pripravovať pacientov na náročné operácie, realizovať tu budú aj moderné vyšetrenia, a to napríklad diagnostiku zo slzy. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.



Centrum preventívnej medicíny v Rooseveltovej nemocnici nazvané PreVita má poskytnúť nástroje na včasné odhalenie zdravotných rizík, jeho hlavným cieľom je využiť odborné kapacity na predchádzanie a predvídanie ochorení. Centrum bude záujemcom a pacientom poskytovať doplnkové služby, ktoré sa skladajú z dvoch hlavných častí.



„Jednou je poskytovanie balíčkov v oblasti prevencie, ktoré sme namodelovali tak, aby sme vedeli identifikovať potenciálne problémy pacientov. Druhá časť je starostlivosť a príprava o pacienta predtým, ako príde na samotnú hospitalizáciu. Prehabilitácia zahŕňa viaceré zložky, ako napríklad nutričná príprava, psychická príprava či rehabilitačná príprava,“ priblížila Lapuníková.



Nové pracovisko má pacientom poskytnúť zrozumiteľnú, dostupnú a jednotlivcovi prispôsobenú prevenciu. „Je to pre všetkých ľudí, ktorí sa cítia zdraví a chcú si svoje zdravie udržať, ale aj pre ľudí, ktorí majú chronické ochorenie a chcú, aby nevznikali ďalšie komplikácie,“ skonštatovala manažérka centra Miroslava Fövényes.



V rámci prediktívnych a preventívnych vyšetrení bude centrum pacientom ponúkať niekoľko preventívnych balíkov, medzi nimi napríklad onko prehliadku. „Tento balík odporúčame všetkým, ktorí majú vo svojej rodine pozitívnu anamnézu na onkologické ochorenie, chcú poznať svoje riziko a chcú sa ho snažiť čo najviac znížiť,“ priblížila Fövényes.



Centrum preventívnej medicíny v Rooseveltovej nemocnici bude využívať aj moderné postupy či unikátne vyšetrenia. V spolupráci s Oľgou Golubnitschajou z Univerzity v Bonne bude realizovať napríklad analýzu mitochondriálneho zdravia. „Toto vyšetrenie je veľmi neinvazívne, robí sa z bazálnej slznej tekutiny, teda zo slzy, ktorá putuje do laboratória. Človek sa dozvie, v akom stave je jeho metabolizmus, laicky povedané, koľko zásob energie v tele má, aby ju mohol používať na svoj bežný život,“ uviedla manažérka centra.



Pracovisko prediktívnej, preventívnej a personalizovanej medicíny sa aktuálne nachádza na 2. poschodí poliklinickej časti banskobystrickej nemocnice. Program prehabilitácie je indikovaný lekárom a je hradený z verejného zdravotného poistenia, preventívne programy si budú záujemcovia hradiť sami. „Z týchto zdrojov máme ambíciu nateraz hradiť aj starostlivosť prípravy pacienta pre starostlivosť na lôžku,“ doplnila Lapuníková.