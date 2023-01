V nemocnici v Dunajskej Strede prišlo vlani na svet takmer 900 detí

Dunajská Streda 19. januára (TASR) - V Nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda sa minulý rok narodilo 873 detí. V pôrodnici vlani prišlo na svet 440 chlapcov a 433 dievčat. Jedna mamička sa tešila z dvojčiat, informovala o tom Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete.



"Najčastejšími menami, ktoré rodičia vybrali pre svoje novonarodené dievčatká, boli Mia, Olívia a Emma. U chlapcov dominovali mená Dominik, Noel a Alex," uviedla. Prvé dieťa roku 2023 je chlapček Áron. Narodil sa 3. januára o 3.10 h 29-ročnej mamičke Hajnalke z obce Dolný Štál.



Spolu so zdravotníckym personálom si rodičky môžu v nemocnici naplánovať, ako by mal ich pôrod vyzerať, a to od prijatia do nemocnice až po starostlivosť o novorodenca. Počas minulého roka túto príležitosť využilo podľa Krejčíovej desať matiek.