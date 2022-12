V nemocnici v Komárne vznikne nové pracovisko magnetickej rezonancie

Komárno 5. decembra (TASR) - Nemocnica Agel Komárno získala nový prístroj magnetickej rezonancie. Po jeho inštalácii do vynovených priestorov bude nasledovať skúšobná prevádzka, pacientom začne prístroj plne slúžiť v budúcom roku, informoval riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Prístroj zakúpila nemocnica z vlastných zdrojov, hodnota celej investície predstavuje 1,5 milióna eur.



Pracovisko magnetickej rezonancie (MRI) vznikne v pavilóne susediacom s urgentným príjmom. Nové priestory prešli komplexnou rekonštrukciou vo vlastnej réžii nemocnice. Vybudovanie MRI pracoviska je podľa slov riaditeľa základným pilierom plánu doplnenia diagnostiky nemocnice s cieľom rozšíriť MRI diagnostiku potrebnú pre lekárske odbory neurológia, chirurgia, vnútorné lekárstvo, onkológia a traumatológia a následnú rehabilitáciu. Doteraz pacienti z Komárna museli za MRI vyšetrením dochádzať buď do Nových Zámkov alebo do Dunajskej Stredy, na vyšetrenie čakali štyri až sedem týždňov.



Okres Komárno má spádovú oblasť 110.000 obyvateľov. Predpokladaný spád onkologických pacientov sa blíži až k číslu 600.000 obyvateľov.