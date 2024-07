V nemocnici v Komárne zriadili novú kaplnku

Komárno 29. júla (TASR) - V komárňanskej nemocnici vznikla nová Kaplnka Panny Márie Fatimskej. Nachádza sa pri hlavnom vchode do zdravotníckeho zariadenia.



Ako uviedla nemocnica, kaplnka bola odovzdaná do užívania v máji tohto roku. "Od júla tu bola zriadená duchovná správa s kánonickým názvom Rímskokatolícka cirkev, duchovná správa v Nemocnici AGEL Komárno s.r.o," uviedlo vedenie zdravotníckeho zariadenia. Snahou nemocnice je, aby sa duchovná služba stala súčasťou celostnej starostlivosti nielen o pacienta, ale aj o jeho rodinu a personál nemocnice.



Duchovným správcom je nemocničný kaplán Maciej K. Wojtal. "Priestor nemocničnej kaplnky bude dostupný denne od 6.00 do 18.00 h. Verejné bohoslužby sa tu konajú v sobotu od 15.00 h v maďarskom jazyku a v nedeľu v rovnakom čase v slovenskom jazyku. Nemocničný kaplán bude navštevovať pacientov podľa harmonogramu, ktorý sa vytvorí v spolupráci s ním a s jednotlivými oddeleniami," informovala nemocnica.