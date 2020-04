V nemocnici v Komárne zriadili odberné miesto na diagnostiku COVID-19

Komárno 15. apríla (TASR) – V komárňanskej nemocnici zriadili tento týždeň odberné miesto na diagnostiku ochorenia COVID-19. Fungovať začalo od utorka (14. 4.), vo frekvencii jeden až dvakrát týždenne, pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia.



Vyšetrenie nariaďuje lekár prvého kontaktu po konzultácii so zamestnancom oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne. „Zamestnanci RÚVZ budú zabezpečovať komplexný manažment pacientov, teda triedenie, objednávanie na presný termín vyšetrenia, informovanie o príprave na odber a podobne. Odbery, teda výter z nosa a z hrdla, budú následne realizované zdravotníckym pracovníkom za prítomnosti epidemiológa v priestoroch infektologickej ambulancie Nemocnice Komárno a budú hradené zdravotnými poisťovňami,“ uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, ktorá nemocnicu spravuje.



Ako doplnila, zriadením odberného miesta sa zabezpečí diagnostika pre obyvateľov okresu Komárno. „Som rád, že aj Nemocnica Komárno sa zapojila do siete tých zdravotníckych zariadení, ktoré testujú pacientov. Pre tento región je to dôležitý krok smerom k pacientovi a k prevencii výskytu nového koronavírusu. Týmto rozhodnutím sme vyšli v ústrety aj ambulantným lekárom. Môžu k nám posielať svojich pacientov, u ktorých je indikované testovanie na nový koronavírus, ale nie je u nich nutná hospitalizácia,“ dodal riaditeľ Nemocnice Komárno Miroslav Jaška.