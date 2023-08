V Košickej nemocnici vybudovali pacienti komunitnú záhradu

Košice 22. augusta (TASR) - V areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice (UNLP) na Triede SNP pribudla komunitná záhrada. V rámci ergoterapie ju vybudovali klienti psychiatrického stacionára. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Ergoterapia je forma liečby pracovnou činnosťou. V Dennom psychiatrickom stacionári (DPS) I. psychiatrickej kliniky ju aktívne začali realizovať túto jar. "Jednak sme plánovali naštartovať aktívnu pracovnú terapiu, ale zároveň sme chceli vybudovať prostredie, v ktorom sa môžeme s našimi klientami stretávať. Jednoducho sme chceli vymeniť nemocničné priestory počas letných mesiacov za príjemné, farebné posedenia v prírode," priblížila terapeutka DPS Marta Sabolová.



Budovanie záhradky trvalo mesiace, pričom i klienti sami prichádzali s nápadmi, kde čo doplniť a vysadiť. Komunitnú záhradu využívajú aj na ďalšie formy psychoterapie, navštevujú ju tiež detskí pacienti z neďalekej Detskej fakultnej nemocnice či návštevníci parku.



"Samotná ergoterapia je veľmi liečivá modalita. Aj v súčasnosti má stále dôležité miesto v liečbe, pacienti sa vďaka nej dokážu posunúť vo svojom utrpení, vo svojej chorobe," dodal vedúci lekár DPS Andrej Figula.



Dobre fungujúcou je podľa neho aj terapia v komunite. Pripomenul však, že ide o špecifickú liečbu, ktorá nie je určená pre všetky typy psychických porúch.



Pacienti sa môžu do DPS dostať po liečbe či odporúčaní psychiatra. "Prvá možnosť je po hospitalizácii na klinike, po doporučení ošetrujúcim lekárom, ak usúdi, že pred návratom do bežného života je pre pacienta ešte vhodná táto forma doliečenia. Predstavme si to ako akúsi rehabilitáciu pacienta po liečbe," vysvetlil Figula. Druhou možnosťou je odporúčanie od ambulantného psychiatra pacienta.