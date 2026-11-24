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V nemocnici v košickej Šaci sa konal Šačiansky deň ošetrovateľstva
Podľa generálneho riaditeľa šačianskej Fakultnej nemocnice a košickej Železničnej nemocnice Františka Lešundáka sú lekári ako nositelia výkonov nenahraditeľní.
Autor TASR
Košice 24. novembra (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici Agel v košickej mestskej časti Šaca sa stretli stovky zdravotníckych pracovníkov v piatok (20. 11.) na 19. ročníku Šačianskeho dňa ošetrovateľstva. Ako TASR informovala Lucia Čukanová zo spoločnosti Agel SK, podujatie ponúklo priestor na zdieľanie odborných poznatkov a praktických skúseností, prezentáciu diagnostických a liečebných postupov aj diskusiu o aktuálnych témach.
Tradičné novembrové odborné podujatie otvorila a hostí privítala prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice III Michaela Frantzová. „Dnešný deň sme pripravili s cieľom vytvoriť priestor na vzdelávanie, výmenu skúseností a nových poznatkov a predovšetkým na vzájomné stretnutie ľudí, ktorých spája spoločná profesia. Profesia, ktorá si vyžaduje nielen odborné vedomosti, zodpovednosť, odvahu a empatiu, ale predovšetkým ľudský prístup,“ dodala.
Poukázala na fakt, že ošetrovateľský personál sprevádza pacientov v náročných chvíľach, pomáha im prekonávať strach, bolesť i neistotu a často práve obyčajným ľudským gestom alebo slovom dokáže pacientovi priniesť pocit bezpečia a nádeje.
Podľa generálneho riaditeľa šačianskej Fakultnej nemocnice a košickej Železničnej nemocnice Františka Lešundáka sú lekári ako nositelia výkonov nenahraditeľní. „Ale ten stredný zdravotný personál robí atmosféru, robí nemocnicu nemocnicou. Chcem vám poďakovať za vašu prácu, skutočne ju robíte dobre. Robte ju takto aj ďalej,“ povedal.
Ešte pred začiatkom odborných prednášok pripomenula námestníčka ošetrovateľstva pre internistické odbory šačianskej nemocnice Mária Vinterová významné míľniky roka 2026. Medzi nimi bolo napríklad slávnostné otvorenie zrekonštruovanej polikliniky, nového onkologického lôžkového oddelenia, onkologickej ambulancie či stacionára pri onkologickej ambulancii. Nemocnica liečila približne 19.000 hospitalizovaných pacientov a zatiaľ sa v nej narodilo 1474 detí.
Celodenné vzdelávacie podujatie ponúklo spektrum odborných tém z oblasti internej medicíny, kardiológie, neurológie, chirurgie, neonatológie, výživy, operačných sál, centrálnej sterilizácie či fyzioterapie.
Odborné podujatie okrem Fakultnej nemocnice organizovala aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice III spoločne so Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom Agel.
Tradičné novembrové odborné podujatie otvorila a hostí privítala prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice III Michaela Frantzová. „Dnešný deň sme pripravili s cieľom vytvoriť priestor na vzdelávanie, výmenu skúseností a nových poznatkov a predovšetkým na vzájomné stretnutie ľudí, ktorých spája spoločná profesia. Profesia, ktorá si vyžaduje nielen odborné vedomosti, zodpovednosť, odvahu a empatiu, ale predovšetkým ľudský prístup,“ dodala.
Poukázala na fakt, že ošetrovateľský personál sprevádza pacientov v náročných chvíľach, pomáha im prekonávať strach, bolesť i neistotu a často práve obyčajným ľudským gestom alebo slovom dokáže pacientovi priniesť pocit bezpečia a nádeje.
Podľa generálneho riaditeľa šačianskej Fakultnej nemocnice a košickej Železničnej nemocnice Františka Lešundáka sú lekári ako nositelia výkonov nenahraditeľní. „Ale ten stredný zdravotný personál robí atmosféru, robí nemocnicu nemocnicou. Chcem vám poďakovať za vašu prácu, skutočne ju robíte dobre. Robte ju takto aj ďalej,“ povedal.
Ešte pred začiatkom odborných prednášok pripomenula námestníčka ošetrovateľstva pre internistické odbory šačianskej nemocnice Mária Vinterová významné míľniky roka 2026. Medzi nimi bolo napríklad slávnostné otvorenie zrekonštruovanej polikliniky, nového onkologického lôžkového oddelenia, onkologickej ambulancie či stacionára pri onkologickej ambulancii. Nemocnica liečila približne 19.000 hospitalizovaných pacientov a zatiaľ sa v nej narodilo 1474 detí.
Celodenné vzdelávacie podujatie ponúklo spektrum odborných tém z oblasti internej medicíny, kardiológie, neurológie, chirurgie, neonatológie, výživy, operačných sál, centrálnej sterilizácie či fyzioterapie.
Odborné podujatie okrem Fakultnej nemocnice organizovala aj Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice III spoločne so Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom Agel.