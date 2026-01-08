< sekcia Regióny
V nemocnici v košickej Šaci sa vlani narodilo 1672 detí a 20 dvojičiek
Košice 8. januára (TASR) - Vo fakultnej nemocnici v košickej Šaci sa minulý rok narodilo 1672 detí. Celkovo na tamojšej gynekologicko-pôrodníckej klinike vykonali 1652 pôrodov, pričom v 20 prípadoch išlo o dvojičky. Informovala o tom Jarmila Ševčíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica v košickej mestskej časti patrí.
V nemocnici prišlo na svet 838 dievčat a 834 chlapcov. Najobľúbenejšími menami, ktoré rodičia vyberali pre svojich chlapcov, boli Adam a Oliver, ďalej Jakub, Filip či Samuel. Najpopulárnejším dievčenským menom bola Ema, Hana, Sára, Nina a Olívia. Medzi nezvyčajnými menami rezonovali dievčenské Nur, Nia, Gaia, Alora, Nea, Zea a chlapčenské Vajk, Kolen, Noe, Sunny, Regő či Kian.
„Napriek celoslovenskému poklesu pôrodnosti si pôrodnica Fakultnej nemocnice Agel Košice - Šaca udržala vysoký počet pôrodov a potvrdila pozíciu druhej najväčšej pôrodnice na Slovensku, ako aj lídra na východnom a strednom Slovensku. K výraznému zvýšeniu odbornej úrovne pôrodníctva na európsku úroveň prispela aj úzka multidisciplinárna spolupráca s Kardiocentrom Agel, najmä v starostlivosti o vysoko rizikové pacientky,“ uviedol prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky nemocnice Erik Dosedla. Napriek medicínsky náročnému roku sa podľa neho vďaka profesionálnej tímovej spolupráci podarilo zvládnuť aj zriedkavé, život ohrozujúce komplikácie a ochrániť zdravie rodičiek.
