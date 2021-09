V nemocnici v košickej Šaci zakázali až na niekoľko výnimiek návštevy

Košice 13. septembra (TASR) – Vstup do nemocnice v košickej Šaci je od pondelka povolený len s respirátorom. Vzhľadom na prechod do prvého stupňa ohrozenia podľa COVID automatu zakázali až na niekoľko výnimiek aj návštevy pacientov. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Návštevy sú povolené len k dlhodobo hospitalizovaným, ďalej ťažko chorým pacientom, k zomierajúcim a na požiadanie pacienta kňazom za účelom podávania sviatostí a ostatným duchovným. „Návštevy sú povolené osobám kompletne zaočkovaným 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní, testovaným od odberu PCR 72 hodín, Ag 24 hodín a osobám po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,“ spresnil riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák.



Návštevné hodiny sú denne v čase od 14.00 do 16.00 h. Pred vstupom na oddelenie sú návštevy povinné ohlásiť sa u službu konajúceho personálu a predložiť doklad o splnení uvedených podmienok. „Pacienti majú povolenú iba jednu návštevu najviac dvomi osobami v trvaní maximálne 15 minút, návštevy na izbe sa nesmú krížiť. Návšteva sa zdržiava pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená a minimalizuje svoj pohyb na oddelení a v zdravotníckom zariadení,“ dodáva nemocnica.



Pripomína, že doklad o vakcinácii, prekonaní ochorenia COVID-19 či o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 musia mať aj pacienti prichádzajúci na vyšetrenia. Žiada ich, aby ho po výzve zdravotníckeho personálu predložili k nahliadnutiu. „Pacient má právo odmietnuť poskytnúť tieto informácie, v takom prípade môže lekár pacientovi navrhnúť otestovať sa bezodkladne v mobilnom odberovom mieste (MOM), alebo pacienta môže lekár vyšetriť na konci ordinačných hodín. K pacientovi budeme pristupovať ako k pacientovi s pravdepodobným ochorením COVID-19,“ uvádza s tým, že to platí pre všetky ambulantné vyšetrenia, ako aj MRI, CT, RTG, rehabilitáciu a podobne. Neplatí to pre pacientov urgentného príjmu.