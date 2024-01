V nemocnici v košickej Šaci zrealizovali vlani vyše 3000 odberov krvi

Košice 15. januára (TASR) - Hematologicko-transfúziologické oddelenie (HTO) nemocnice v košickej Šaci zrealizovalo vlani viac ako 3000 odberov krvi. Lekári vďaka nej zachránili životy pacientov s úrazmi, ženám po komplikovaných pôrodoch a liečili onkologických pacientov. TASR o tom informovala Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Vďaka 3090 odberom získali v roku 2023 takmer 1400 litrov krvi. Najčastejšie sú darcami muži, ktorých bolo v uplynulom roku 2538. Ženy darovali krv 552-krát a z celkového počtu uskutočnených odberov zaevidovali 453 prvodarcov. V snahe získať krv potrebnú pre pacientov vyrážajú pracovníci HTO aj do terénu. V spolupráci so školami a inštitúciami uskutočnili vlani 17 mobilných odberov, v rámci ktorých krv darovalo 415 účastníkov.



Zdravotníci na pracovisku vykonávajú tiež odbery krvnej plazmy. V minulom roku ich uskutočnili 12. "Plazmu, rovnako ako krv nie je možné umelo vytvoriť. Potrebná je pri liečbe chorých a používa sa tiež ako nenahraditeľná surovina vo farmaceutickom priemysle pri výrobe liekov," vysvetlila primárka HTO Annamária Bratková.



Najviac transfúznych liekov v šačianskej nemocnici spotrebovali vlani na Chirurgickej a Internej klinike. Za nimi nasledovali oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny a Gynekologicko-pôrodnícka klinika.



Darovanie krvi podľa nemocnice prináša pozitíva aj pre samotného darcu. Odberom u neho dochádza k oživeniu organizmu, ktorý si musí zásobu krviniek, krvných doštičiek a ostatných zložiek plazmy opätovne doplniť. Pravidelní darcovia majú lepšiu imunitu a zároveň sú trénovaní na krvné straty. Ďalšou z výhod darovania krvi je podľa primárky skutočnosť, že darca získava informácie o svojom zdravotnom stave. "V súvislosti s odberom sa vykonávajú laboratórne vyšetrenia krvného obrazu, sérologické vyšetrenia na HIV, syfilis, vírusovú hepatitídu B a C a pečeňový enzým ALT," dodala Bratková.



Záujemcovia o darovanie krvi môžu navštíviť Transfúziologické oddelenie nemocnice na poliklinike vo Vstupnom areáli U. S. Steel, a to každý pracovný deň okrem utorka, v čase od 6.30 do 11.00 h.