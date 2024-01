V nemocnici v Krupine otvorili novú pediatrickú ambulanciu

Krupina 10. januára (TASR) - V krupinskej nemocnici otvorili vďaka spolupráci mesta Krupina a Nemocnice Agel Zvolen novú pediatrickú ambulanciu. Tá má byť náhradou za ambulanciu dlhoročnej detskej lekárky, ktorá ku koncu minulého roka ukončila svoju činnosť. Informovala o tom hovorkyňa Agel SK Eva Peterová.



Riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá vysvetlila, že lekárky, ktoré v novej ambulancii ordinujú, prevezmú do svojej agendy všetkých pacientov, ktorým sa venovala ich predchodkyňa, a tiež deti narodené po 1. januári 2024. "Postupne, po zabehnutí ambulancie, budú prijímaní aj ďalší detskí pacienti," uviedla.



Ambulancia sa nachádza priamo v budove krupinskej nemocnice, pričom ordinuje štyri dni v týždni. V dopoludňajších hodinách sú prijímaní chorí detskí a dorasteneckí pacienti, popoludní budú vykonávané preventívne prehliadky.



Ambulancia dostala aj nový vzhľad. "Na prispôsobenie priestorov boli potrebné menšie stavebné úpravy, zariadili a upravili sme ambulanciu, miestnosť pre sestru, rovnako aj čakáreň pre detských pacientov. Tieto úpravy prebiehali v spolupráci s mestom Krupina," uviedla Veselá.



Mesto Krupina do ambulancie zakúpilo aj CRP prístroj, ktorý je povinnou výbavou ambulancie, je dôležitý pri stanovovaní diagnózy a pomáha rozhodnúť o voľbe antibiotickej liečby.



Primátor Krupiny Radoslav Vazan uviedol, že v súčasnosti spolupracujú so spoločnosťou Agel aj na ďalších úpravách v priestoroch nemocnice, a to rekonštrukcii a výmene výťahov. "Budem rád, ak sa nám do budúcna podarí riešiť spoločne aj iné chýbajúce ambulancie pre občanov nášho okresu," dodal primátor.