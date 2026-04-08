V nemocnici v Levoči začali stavať centrum integrovanej starostlivosti
V prvej fáze sa bude realizovať hrubá stavba a inžinierske siete.
Autor TASR
Levoča 8. apríla (TASR) - V levočskej nemocnici sa začala výstavba Regionálneho centra integrovanej starostlivosti (RCIZ). Zámerom investície v hodnote viac ako šesť miliónov eur je vznik pracoviska priamo v areáli nemocnice, ktoré bude zastrešovať komplexnú zdravotnú starostlivosť na komunitnej úrovni. Výkonný riaditeľ prevádzkovateľa nemocnice Tomáš Lučkai informoval, že nové centrum integruje všeobecných lekárov aj odborných špecialistov. To podľa neho obyvateľom regiónu prinesie podstatne jednoduchšiu cestu k prevencii, diagnostike a následnej liečbe. Nová budova bude pre pacientov dostupná koncom roka 2027, pričom projekt je rozdelený do dvoch etáp.
V prvej fáze sa bude realizovať hrubá stavba a inžinierske siete. Táto časť je financovaná z vlastných zdrojov spoločnosti AGEL vo výške takmer 3,25 milióna eur. Nadväzujúce stavebné práce a vybudovanie RCIS v hodnote 3,15 milióna eur eur sú podporené z európskych zdrojov v rámci zmluvy s Ministerstvom zdravotníctva SR. „V rámci spolufinancovania prispeje spoločnosť ďalších viac ako 252.000 eur. Táto investícia je jasným dôkazom, že levočská nemocnica je pre nás dôležitým pilierom moderného zdravotníctva na východnom Slovensku,“ dodal Lučkai.
Samotná novostavba objektu polikliniky je navrhnutá ako trojpodlažná s ustúpeným technickým podlažím. Konštrukčne ju tvoria dva trakty prepojené centrálnym spojovacím krčkom, ktorý zároveň plní funkciu hlavného vchodu. „Pri plánovaní sme kládli obrovský dôraz na udržateľnosť a energetickú sebestačnosť. Preto bude na streche budovy osadených 98 fotovoltických panelov,“ doplnila riaditeľka odboru implementácie projektov spoločnosti AGEL Zuzana Molčanová s tým, že súčasťou projektu sú aj vodozádržné opatrenia v podobe dažďových záhrad a špeciálnych podzemných rýh v okolí budovy.
Na prvom nadzemnom podlaží bude 15 ambulancií od všeobecného lekárstva, cez kardiológiu, gastroenterológiu s endoskopiou až po gynekológiu či sociálne poradenstvo. Súčasťou tohto podlažia bude aj kompletné zázemie vrátane bufetu, šatní a technických miestností. Na druhom podlaží budú dve samostatné špecializované lôžkové časti. „Vybudovanie RCIZ znamená pre Levoču a široké okolie novú éru medicíny. V južnej časti objektu vzniknú oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a dlhodobej intenzívnej starostlivosti,“ zdôraznil riaditeľ nemocnice František Lešundák s tým, že pre personál bude vyhradená nová seminárna miestnosť a kancelárske priestory. Najvyššie ustúpené podlažie bude slúžiť výhradne pre technologické profesie.
