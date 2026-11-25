< sekcia Regióny
V nemocnici v Lučenci mali tento rok 388 pacientov so žltačkou typu A
Väčšina pacientov hospitalizovaných so žltačkou v Lučenci má ľahší priebeh ochorenia.
Autor TASR
Lučenec 25. novembra (TASR) - V nemocnici v Lučenci hospitalizovali od začiatku roka už 388 pacientov so žltačkou typu A. Na infekčnom oddelení je aktuálne hospitalizovaných 12 ľudí, z toho päť detí. Pre TASR to uviedla Jarmila Ševčíková, manažérka komunikácie skupiny Agel, do ktorej lučenecká nemocnica patrí.
Väčšina pacientov hospitalizovaných so žltačkou v Lučenci má ľahší priebeh ochorenia. Výnimkou je aktuálne pacient s vážnym pridruženým ochorením. „Po absolvovanej liečbe sa jeho zdravotný stav stabilizoval,“ poznamenala Ševčíková.
V tomto roku bolo v lučeneckej nemocnici so žltačkou hospitalizovaných už 388 pacientov. „Trend výskytu je stabilný, to znamená bez výraznejšieho vzostupu alebo poklesu prípadov,“ skonštatovala Ševčíková. Väčšina pacientov pochádza z okresov Lučenec a Rimavská Sobota.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva evidujú na juhu stredného Slovenska v ostatných mesiacoch zvýšený výskyt žltačky typu A. V Lučeneckom okrese hygienici od vlaňajšej jari zaznamenali celkovo približne 370 prípadov. V okrese Rimavská Sobota evidujú od mája tohto roka vyše 250 chorých.
Všetci pacienti so žltačkou sú v Lučenci hospitalizovaní na infekčnom oddelení, nedostávajú sa tak do kontaktu s inými pacientmi. „Izoláciou na infekčnom oddelení minimalizujeme riziko prenosu infekcie na ostatných pacientov a zabraňujeme šíreniu ochorenia na ďalšie oddelenia nemocnice,“ uviedla Ševčíková s tým, že reťazec prenosu nákazy na iné oddelenia či personál sa prerušuje aj dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
Väčšina pacientov hospitalizovaných so žltačkou v Lučenci má ľahší priebeh ochorenia. Výnimkou je aktuálne pacient s vážnym pridruženým ochorením. „Po absolvovanej liečbe sa jeho zdravotný stav stabilizoval,“ poznamenala Ševčíková.
V tomto roku bolo v lučeneckej nemocnici so žltačkou hospitalizovaných už 388 pacientov. „Trend výskytu je stabilný, to znamená bez výraznejšieho vzostupu alebo poklesu prípadov,“ skonštatovala Ševčíková. Väčšina pacientov pochádza z okresov Lučenec a Rimavská Sobota.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva evidujú na juhu stredného Slovenska v ostatných mesiacoch zvýšený výskyt žltačky typu A. V Lučeneckom okrese hygienici od vlaňajšej jari zaznamenali celkovo približne 370 prípadov. V okrese Rimavská Sobota evidujú od mája tohto roka vyše 250 chorých.
Všetci pacienti so žltačkou sú v Lučenci hospitalizovaní na infekčnom oddelení, nedostávajú sa tak do kontaktu s inými pacientmi. „Izoláciou na infekčnom oddelení minimalizujeme riziko prenosu infekcie na ostatných pacientov a zabraňujeme šíreniu ochorenia na ďalšie oddelenia nemocnice,“ uviedla Ševčíková s tým, že reťazec prenosu nákazy na iné oddelenia či personál sa prerušuje aj dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.