Bratislava 23. mája (TASR) - Nemocnica v Malackách by od júna nemala poskytovať ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme prvého typu. Odôvodňuje to nedostatkom kvalifikovaných zdravotníkov. TASR o tom informovali z mesta Malacky, ktorému to listom oznámilo vedenie nemocnice.