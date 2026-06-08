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V nemocnici v Myjave vzniká dialyzačné stredisko za vyše 1,4 milióna
Projekt realizuje spoločnosť B. Braun Avitum, ktorá bude mať priestory v dlhodobom nájme.
Autor TASR
Myjava 8. júna (TASR) - V areáli Nemocnice s poliklinikou (NsP) Myjava rekonštruujú objekt bývalého transfúzneho centra, v ktorom vznikne nové dialyzačné stredisko. Projekt v hodnote približne 1,4 milióna eur má podľa vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) priniesť dostupnejšiu nefrologickú starostlivosť pre pacientov z Myjavy, Senice a Skalice.
Projekt realizuje spoločnosť B. Braun Avitum, ktorá bude mať priestory v dlhodobom nájme. „So spoločnosťou sme sa dohodli na investícii takmer jeden milión eur do rekonštrukcie. Kraj sa bude podieľať sumou 65.000 eur,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška počas kontrolného dňa na stavbe, ktorý sa uskutočnil v uplynulých dňoch. Podľa neho bude zariadenie prenajaté na obdobie 20 rokov a nemocnica získa tak aj ďalší príjem z nájmu.
Nové pracovisko bude bezbariérové, súčasťou bude i nefrologická ambulancia a terénne služby pre pacientov zo vzdialenejších častí regiónu. Prví pacienti by mali byť prijímaní koncom tohto roka. Cieľom investície je skrátiť dostupnosť liečby pacientom s chronickým ochorením obličiek a zvýšiť komfort pri pravidelnej dialyzačnej starostlivosti.
Námestníčka pre liečebno-preventívvnu starostlivosť NsP Myjava Miriama Baníková ocenila spoluprácu so zriaďovateľom aj so spoločnosťou. Podľa nej partnerstvo dlhodobo prispieva k starostlivosti o dialyzovaných aj hospitalizovaných pacientov. „Táto spolupráca pomáha rozšíriť starostlivosť o viac pacientov a zlepšiť podmienky pre nich,“ uviedla.
Projekt realizuje spoločnosť B. Braun Avitum, ktorá bude mať priestory v dlhodobom nájme. „So spoločnosťou sme sa dohodli na investícii takmer jeden milión eur do rekonštrukcie. Kraj sa bude podieľať sumou 65.000 eur,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška počas kontrolného dňa na stavbe, ktorý sa uskutočnil v uplynulých dňoch. Podľa neho bude zariadenie prenajaté na obdobie 20 rokov a nemocnica získa tak aj ďalší príjem z nájmu.
Nové pracovisko bude bezbariérové, súčasťou bude i nefrologická ambulancia a terénne služby pre pacientov zo vzdialenejších častí regiónu. Prví pacienti by mali byť prijímaní koncom tohto roka. Cieľom investície je skrátiť dostupnosť liečby pacientom s chronickým ochorením obličiek a zvýšiť komfort pri pravidelnej dialyzačnej starostlivosti.
Námestníčka pre liečebno-preventívvnu starostlivosť NsP Myjava Miriama Baníková ocenila spoluprácu so zriaďovateľom aj so spoločnosťou. Podľa nej partnerstvo dlhodobo prispieva k starostlivosti o dialyzovaných aj hospitalizovaných pacientov. „Táto spolupráca pomáha rozšíriť starostlivosť o viac pacientov a zlepšiť podmienky pre nich,“ uviedla.