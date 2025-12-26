< sekcia Regióny
V nemocnici v N. Zámkoch počas Vianoc pomáhali desiatkam pacientov
Autor TASR
Nové Zámky 26. decembra (TASR) - Zdravotníci vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch počas vianočných sviatkov na urgentnom príjme ošetrili 195 pacientov. Podľa nemocnice šlo najčastejšie o chorých s teplotami, vysokým krvným tlakom, bolesťami brucha, kožnými ťažkosťami, ale aj so psychickými problémami, úzkosťami a depresívnymi stavmi.
Personál na urgentnom príjme bol v pohotovosti nepretržite počas 24. aj 25. decembra. „Zabezpečovali zdravotnú starostlivosť pre všetkých pacientov v súlade so závažnosťou ich zdravotného stavu,“ uviedla nemocnica.
Zdravotníci okrem toho pomáhali aj pri pôrodoch. „Na Štedrý deň sa na gynekologicko-pôrodníckej klinike narodili chlapci Samuel a Tomáš a dievčatko Ema,“ doplnila nemocnica.
