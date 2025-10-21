< sekcia Regióny
V nemocnici v Nitre opäť platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach
Zákaz návštev platil v nemocnici už od 30. septembra, po zlepšení situácie ho nemocnica 7. októbra zrušila.
Autor TASR
Nitra 21. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica v Nitre s účinnosťou od utorka opätovne vydala zákaz návštev na všetkých klinikách a oddeleniach nemocnice. Dôvodom rozhodnutia je zvýšený výskyt chrípky, respiračných ochorení a hepatitídy typu A, informovala nemocnica.
Zákaz návštev platil v nemocnici už od 30. septembra, po zlepšení situácie ho nemocnica 7. októbra zrušila. Súčasné opatrenie prijalo vedenie nemocnice s cieľom chrániť zdravie pacientov, ich blízkych aj zdravotníckeho personálu.
Zákaz návštev platil v nemocnici už od 30. septembra, po zlepšení situácie ho nemocnica 7. októbra zrušila. Súčasné opatrenie prijalo vedenie nemocnice s cieľom chrániť zdravie pacientov, ich blízkych aj zdravotníckeho personálu.