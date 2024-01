V nemocnici v Poprade sa vlani narodilo 1071 bábätiek

Poprad 10. januára (TASR) - Vlani sa v popradskej nemocnici narodilo 1071 bábätiek, najčastejšími menami boli Natália a Adam. Hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková informovala, že prevažovali chlapci a narodilo sa aj 21 dvojičiek.



Pri 1050 pôrodoch sa narodilo 580 chlapcov a 491 dievčat. Potešujúcou správou podľa vedúcej sestry gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Daniely Fiamčíkovej je, že pôrodnosť sa v nemocnici pod Tatrami zvyšuje. Veľkým prísľubom do budúcnosti je podľa nej aj celková rekonštrukcia nemocnice, ktorá prinesie presun gynekológie a novorodeneckého oddelenia na jedno poschodie.



Vlani nemocnica zrealizovala aj vyše 50 tzv. bezbolestných pôrodov za využitia epidurálnej analgézie. "Sme pripravení tento počet zvyšovať, je to pre mamičky jedna z možností, ako si pôrod uľahčiť. Som rada, že sa epidurálna analgézia dostáva svojím počtom realizovaných bezbolestných pôrodov na úroveň spred obdobia pandémie. Máme na to vyškolených odborníkov, ako aj potrebné vybavenie. Z pohľadu tíšenia bolestí patrí táto metóda pri pôrode k najefektívnejším," skonštatovala medicínska riaditeľka nemocnice Annamária Miháliková.