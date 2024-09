V nemocnici v Považskej Bystrici pribudne ortopedický operačný stôl

Považská Bystrica 19. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici získa nový ortopedický operačný stôl za viac ako 145.000 eur. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania zverejnila nemocnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Okrem samotného operačného stola je súčasťou zákazky aj zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie, kompletizácia a inštalácia, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov a poskytnutie záručnej doby v trvaní minimálne dvoch rokov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky.



V konkurencii dvoch záujemcov uspela vo verejnom obstarávaní banskobystrická spoločnosť Radix Medical. Predpokladaná hodnota zákazky bola takmer 121.000 eur, vo verejnom obstarávaní stúpla na 145.080 eur. Nemocnica uzavrela s úspešným uchádzačom zmluvu 10. septembra.