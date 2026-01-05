< sekcia Regióny
V nemocnici v Považskej Bystrici sa minulý rok narodilo 965 detí
Najväčším novorodencom bol Lukáš, ktorý pri narodení meral 55 centimetrov a mal hmotnosť 4840 gramov.
Autor TASR
Považská Bystrica 5. januára (TASR) - V pôrodnici Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici sa v minulom roku narodilo 965 detí. Z nich bolo 488 dievčat a 477 chlapcov. Informovalo o tom gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice na sociálnej sieti.
Z 961 pôrodov bolo minulý rok 355 cisárskym rezom. V štyroch prípadoch sa narodili dvojičky - Alica a Natália, Peter a Lucia, Natália a Michaela, Jazmína a Matias. Najväčším novorodencom bol Lukáš, ktorý pri narodení meral 55 centimetrov a mal hmotnosť 4840 gramov.
Najobľúbenejšími menami pre novorodencov boli v prípade chlapcov Samuel, Matúš, Oliver a Jakub, medzi dievčatami Eliška, Viktória, Sofia a Diana. Rodičia dávali deťom aj nezvyčajné mená, ako Dejan, Hádes, Tymon, Melody, Chanel, Amarila Margaréta, Aria, Gyda, Rút, Nea, Zayneb či Shayna.
