V nemocnici v Považskej Bystrici sa minulý rok narodilo 965 detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najväčším novorodencom bol Lukáš, ktorý pri narodení meral 55 centimetrov a mal hmotnosť 4840 gramov.

Autor TASR
Považská Bystrica 5. januára (TASR) - V pôrodnici Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici sa v minulom roku narodilo 965 detí. Z nich bolo 488 dievčat a 477 chlapcov. Informovalo o tom gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice na sociálnej sieti.

Z 961 pôrodov bolo minulý rok 355 cisárskym rezom. V štyroch prípadoch sa narodili dvojičky - Alica a Natália, Peter a Lucia, Natália a Michaela, Jazmína a Matias. Najväčším novorodencom bol Lukáš, ktorý pri narodení meral 55 centimetrov a mal hmotnosť 4840 gramov.

Najobľúbenejšími menami pre novorodencov boli v prípade chlapcov Samuel, Matúš, Oliver a Jakub, medzi dievčatami Eliška, Viktória, Sofia a Diana. Rodičia dávali deťom aj nezvyčajné mená, ako Dejan, Hádes, Tymon, Melody, Chanel, Amarila Margaréta, Aria, Gyda, Rút, Nea, Zayneb či Shayna.
