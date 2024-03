V Nemocnici v Považskej Bystrici začali liečiť bolesti chrbtice ozónom

Považská Bystrica 30. marca (TASR) - V Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Považskej Bystrici začali liečiť na rádiologickom pracovisku bolesti chrbtice modernou terapeutickou metódou. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Igor Steiner.



Periradikulárna terapia chrbtice ozónom ponúka efektívne riešenia pre ľudí, ktorí zápasia s bolesťou chrbtice spôsobenou rôznymi faktormi, ako sú napríklad herniované disky alebo zápalové procesy.



"Výhodou takejto terapie je, že liečivo je aplikované priamo do postihnutej oblasti chrbtice. Ozón, ktorý sa aplikuje, má protizápalové a analgetické vlastnosti, čo pomáha zmierniť bolesť a zápal," uviedol Steiner s tým, že nemocnica kúpila nový prístroj z vlastných zdrojov za približne 15.000 eur.



Pacienti, ktorých trápi bolesť chrbtice, by mali vhodnosť liečby periradikuloterapie ozónom konzultovať so svojím lekárom.