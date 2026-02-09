< sekcia Regióny
V nemocnici v Revúcej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach
Hygienici v okrese Revúca v uplynulom týždni evidujú aj 68 prípadov CHPO.
Autor TASR
Revúca 9. februára (TASR) - V nemocnici s poliklinikou v Revúcej platí z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení zákaz návštev na všetkých oddeleniach. Pre zvýšenú chorobnosť boli v rámci okresu zatvorené i viaceré vzdelávacie zariadenia. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote, pod ktorý spadá i okres Revúca.
Zákaz návštev na všetkých oddeleniach revúckej nemocnice platí od piatka (6. 2.) až do odvolania. Ako na svojom webe informovala nemocnica, dôvodom je ochrana pacientov a personálu.
Zvýšená chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v uplynulom týždni v okrese ovplyvnila i viaceré vzdelávacie inštitúcie. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v troch školách a v jednej škôlke.
„V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 695 ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 26,3 percenta,“ priblížil RÚVZ s tým, že najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná u detí vo veku od šesť do 14 rokov.
Hygienici v okrese Revúca v uplynulom týždni evidujú aj 68 prípadov CHPO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 18 percent, najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená u detí do piatich rokov.
Zákaz návštev na všetkých oddeleniach revúckej nemocnice platí od piatka (6. 2.) až do odvolania. Ako na svojom webe informovala nemocnica, dôvodom je ochrana pacientov a personálu.
Zvýšená chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v uplynulom týždni v okrese ovplyvnila i viaceré vzdelávacie inštitúcie. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v troch školách a v jednej škôlke.
„V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 695 ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 26,3 percenta,“ priblížil RÚVZ s tým, že najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná u detí vo veku od šesť do 14 rokov.
Hygienici v okrese Revúca v uplynulom týždni evidujú aj 68 prípadov CHPO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 18 percent, najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená u detí do piatich rokov.