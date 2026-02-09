Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Regióny

V nemocnici v Revúcej platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hygienici v okrese Revúca v uplynulom týždni evidujú aj 68 prípadov CHPO.

Autor TASR
Revúca 9. februára (TASR) - V nemocnici s poliklinikou v Revúcej platí z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení zákaz návštev na všetkých oddeleniach. Pre zvýšenú chorobnosť boli v rámci okresu zatvorené i viaceré vzdelávacie zariadenia. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rimavskej Sobote, pod ktorý spadá i okres Revúca.

Zákaz návštev na všetkých oddeleniach revúckej nemocnice platí od piatka (6. 2.) až do odvolania. Ako na svojom webe informovala nemocnica, dôvodom je ochrana pacientov a personálu.

Zvýšená chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v uplynulom týždni v okrese ovplyvnila i viaceré vzdelávacie inštitúcie. Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v troch školách a v jednej škôlke.

„V 6. kalendárnom týždni bolo hlásených 695 ARO. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 26,3 percenta,“ priblížil RÚVZ s tým, že najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná u detí vo veku od šesť do 14 rokov.

Hygienici v okrese Revúca v uplynulom týždni evidujú aj 68 prípadov CHPO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 18 percent, najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená u detí do piatich rokov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac