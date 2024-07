V nemocnici v Rimavskej Sobote otvorili nové darcovské centrum

Rimavská Sobota 17. júla (TASR) - V nemocnici v Rimavskej Sobote v stredu slávnostne otvorili nové darcovské centrum. Nemocnica do kompletnej revitalizácie priestorov investovala približne 125.000 eur, rekonštrukčné práce trvali štyri mesiace. TASR o tom informovala PR špecialistka siete Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.



Darcovské centrum v rimavskosobotskej nemocnici je po novom vybavené moderným medicínskym vybavením, pribudol tiež prísnejší systém kontroly či nový objednávací systém. Samotná rekonštrukcia priestorov zahŕňala výmenu podláh, okien či dverí, pribudlo tiež nové zariadenie a nábytok, odberové kreslá a klimatizácia. Bezpečnosť darcov majú zvýšiť aj identifikačné náramky.



"Je pre nás veľmi dôležité, aby sa u nás darcovia cítili dobre. Z tohto dôvodu sme neobnovili len priestory a medicínsko-technické vybavenie, ale taktiež sme napríklad zjednodušili systém objednávania sa darcov na odbery a v priestoroch sme nainštalovali vyvolávací systém. Len za minulý rok sa počet našich darcov zvýšil o päť percent a počet prvodarcov o neuveriteľných 26 percent," uviedol riaditeľ nemocnice v Rimavskej Sobote Dušan Suchý.



Nemocnica pripomína, že najmä v lete bývajú zásoby krvi často nedostatočné. Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti, u ktorých došlo k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode či úrazoch, ale tiež pacienti po operačných zákrokoch, onkologickí pacienti či ženy po pôrodoch. V Rimavskej Sobote v ostatnom čase evidujú napríklad prípad druhorodičky, ktorá pre komplikácie po pôrode absolvovala tri operácie a dostala celkom 22 konzerv krvi a iných náhrad.



Darcovia krvi sa na odber v rimavskosobotskom darcovskom centre môžu objednať cez online objednávací systém na webovej stránke www.darujemkrv.sk. Objednávať sa je možné aj telefonicky na čísle 047/56 12 787. Pre darcov sú vyčlenené odberové dni v utorok od 7.00 do 10.00 h a v piatok od 7.00 do 11.00 h.