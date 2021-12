V nemocnici v Rožňave budú proti COVID-19 očkovať i v sobotu

Rožňava 16. decembra (TASR) – Vo vakcinačnom centre Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave budú zdravotníci záujemcov o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 očkovať aj v sobotu (18. 12.). O mimoriadnom vakcinačnom dni informoval na sociálnej sieti Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rožňave.



"Očkovanie odporúčame najmä tým, ktorí stále váhajú s prvou dávkou vakcíny, ale aj záujemcom o druhú a tretiu dávku. Urobme všetko pre to, aby sme sa navzájom chránili a aby naše životy neboli v nadchádzajúcom roku v rukách nového koronavírusu," uviedol rožňavský RÚVZ.



Vakcinačné centrum bude počas mimoriadneho očkovacieho dňa otvorené od 9.00 do 18.00 h. V dopoludňajších hodinách sa budú môcť proti novému koronavírusu zaočkovať i deti staršie ako 12 rokov v sprievode svojho zákonného zástupcu.



Zdravotníci budú očkovať registrovaných i neregistrovaných záujemcov. Očkovať sa bude vakcínou od Pfizer/BioNtech, v obmedzenom množstve bude k dispozícii aj očkovacia látka od spoločnosti Johnson & Johnson.