V nemocnici v Rožňave sa bude mimoriadne očkovať opäť aj v sobotu

Rožňava 5. januára (TASR) – Vo vakcinačnej ambulancii Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave budú zdravotníci záujemcov o vakcínu proti ochoreniu COVID-19 očkovať opäť aj v sobotu (8. 1.). O mimoriadnom vakcinačnom dni informoval na sociálnej sieti Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave.



Vakcinačná ambulancia bude počas mimoriadneho očkovacieho dňa otvorená od 8.00 do 18.00 h, a to pre registrovaných i neregistrovaných záujemcov. Sobotné očkovanie sa v Rožňave uskutočnilo i pred Vianocami, zdravotníci vtedy proti novému koronavírusu zaočkovali viac ako 1000 ľudí.



Očkovanie v rožňavskej nemocnici bude verejnosti prístupné i budúci týždeň, a to v pondelok (10. 1.), štvrtok (13. 1.) a piatok (14. 1.) od 7.30 do 15.00 h. Dopoludňajšie hodiny sú určené pre registrovaných záujemcov, popoludní je možné na očkovanie prísť aj bez predchádzajúcej registrácie. V piatok (14. 1.) od 12.45 do 13.15 h bude vakcinačná ambulancia vyhradená pre deti vo veku od 12 do 18 rokov.