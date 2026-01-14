< sekcia Regióny
V nemocnici v Rožňave sa vlani narodilo 524 detí
Z celkového počtu 524 detí narodených v rožňavskej pôrodnici, bolo 276 chlapcov a 248 dievčat. Štyri mamičky si z nemocnice v roku 2025 odniesli dvojičky.
Autor TASR
Rožňava 14. januára (TASR) - V nemocnici v Rožňave sa v roku 2025 narodilo celkom 524 detí. Najčastejšími menami, ktoré rodičia dávali novorodencom, boli Tobias a Ema. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Penta Hospitals SK, pod ktorú rožňavská nemocnica patrí.
Najčastejšími chlapčenskými menami v nemocnici v Rožňave boli minulý rok Tobias, Filip, Kristián, Samuel, Damián, Martin či Oliver. Dievčatám rodičia dávali najčastejšie mená Emma alebo Ema, Sofia, Nela, Vivien, Noemi, Jana či Nina.
„Objavili sa však aj netradičné mená, ako Saul, Džesúr, Zac, Hasan, Ronaldo, Letty, Rosana, Dion, Sanja, Auróra, Kristian Junior, Freya, Jaman, Dior,“ priblížila Krejčíová.
V nemocnici v Rožňave za minulý rok využilo možnosť vytvorenia individuálneho pôrodného plánu 43 žien, predpôrodnú prípravu absolvovalo 103 mamičiek. V roku 2026 nemocnica plánuje do ponuky pre tehotné ženy zaradiť aj cvičenie jogy, zriadiť chcú i rodinnú VIP izbu s možnosťou ubytovania jednej sprevádzajúcej osoby počas celej hospitalizácie rodičky po pôrode.
