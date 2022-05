V nemocnici v Šaci klesol počet hospitalizovaných s COVID-19

Košice 3. mája (TASR) – V nemocnici v košickej Šaci naďalej klesá počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. „Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť piatim COVID-19 pozitívnym pacientom. Mimo pracovného procesu evidujeme 15 zamestnancov,“ uviedol v utorok riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák.



Zdravotnícke zariadenie pripomína, že s účinnosťou od 26. apríla sú so súhlasom riaditeľa spoločnosti povolené návštevy v zdravotníckom zariadení. Návštevník sa má zdržiavať pri konkrétnej osobe, pre ktorú bola návšteva povolená, optimálne je pritom využívať vonkajší areál nemocnice, ak to zdravotný stav pacienta umožňuje. Ošetrujúci lekár má právo rozhodnúť o okamžitom ukončení návštevy v prípade porušenia stanovených pravidiel.



„Vedenie nemocnice si vyhradzuje právo regulovať návštevy na základe vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v rámci zdravotníckeho zariadenia,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Vakcinačné centrum v priestoroch Polikliniky VA U. S. Steel je v prevádzke každý piatok od 7.00 do 9.00 h.