V nemocnici v Šaci sa zvýšil počet pacientov s COVID-19 na 28

Košice 21. decembra (TASR) – V nemocnici v košickej Šaci pokračuje nepriaznivá epidemiologická situácia, zariadenie aktuálne prijalo ďalších pacientov chorých na COVID-19. "Po pomerne pokojnom víkende, keď sme mali tri príjmy, bolo v priebehu posledných 24 hodín na covidové oddelenie hospitalizovaných osem nových pacientov. Šiesti z nich neboli očkovaní. Zdravotnú starostlivosť aktuálne poskytujeme 28 pacientom s diagnózou COVID-19," informoval v utorok riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák.



Z počtu pacientov sú 22 napojení na kyslík, traja vyžadujú vysokoprietokovú ventiláciu (high-flow) a traja pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii (UPV). "Z pohľadu štatistiky sú kyslíkové lôžka a high-flow z 84 percent obsadené nezaočkovanými pacientmi. V prípade UPV ide až o 100 percent neočkovaných," konštatoval riaditeľ.



V súvislosti s vývojom epidémie nemocnica od 25. novembra poskytuje iba neodkladnú ústavnú zdravotnú starostlivosť. Vykonávané sú len urgentné zákroky a zákroky, ktoré nevyžadujú hospitalizáciu.



Vo vakcinačnom centre nemocnice je v utorok možné dať sa naposledy pred sviatkami zaočkovať. Centrum bude v prevádzke opäť 4. januára, pričom od 10. januára nastane zmena. Očkovacie látky budú podávané záujemcom až štyrikrát do týždňa, a to počas každého pracovného dňa okrem stredy, v čase od 7.00 do 14.30 h. Vakcinácia je realizovaná očkovacou látkou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech, parkovanie je zabezpečené. Informovala o tom Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.



Upravená bude počas nadchádzajúcich dní otváracia doba mobilného odberného miesta. Zdravotnícke zariadenie prosí záujemcov o antigénové testovanie, aby využili možnosť výberu konkrétneho termínu a času testovania registráciou na portáli korona.gov.sk.