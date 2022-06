V nemocnici v Starej Ľubovni rekonštruujú oddelenie anestéziológie

Stará Ľubovňa 14. júna (TASR) – V Ľubovnianskej nemocnici nedávno začali s rekonštrukciou a modernizáciou Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAaIM). Riaditeľ nemocnice Peter Bizovský pre TASR potvrdil, že stavebné práce za takmer 900.000 eur potrvajú zhruba do Vianoc. "Minulý týždeň sme odovzdali stavenisko, vďaka projektu vznikne na jednom poschodí úplne nové ARO," uviedol.



Nemocnica projekt financuje z vlastných zdrojov, okrem nákladov na stavebnú časť, ďalších približne 150.000 eur pôjde na nové vybavenie, nábytok a techniku. OAaIM sa počas prác presťahovalo do novej pooperačnej časti chirurgického oddelenia, ktorú dokončili začiatkom roka. "Nateraz sme oznámili krajskému operačnému stredisku aj okolitým nemocniciam, že potrebujeme od nich súčinnosť, keby došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie," dodal Bizovský.



Ľubovnianska nemocnica v tomto roku realizuje viacero investičných akcií, v júli by mali do užívania odovzdávať nový parkovací dom. Jeho výstavba si vyžiadala takmer 1,8 milióna eur a vznikne tam 160 parkovacích miest. Finišuje tiež kompletná rekonštrukcia oddelenia gynekológie a šestonedelia za ďalších zhruba 150.000 eur. Aj tieto projekty financuje nemocnica z vlastných zdrojov. "Plánujeme ešte nákup nejakej technológie, potrebujeme napríklad nový mamograf, ktorý by sme chceli do konca roka tiež zakúpiť," uzatvára riaditeľ.