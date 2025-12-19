< sekcia Regióny
V nemocnici v Trebišove sa koná Vianočná primátorská kvapka krvi
Podujatie na hematologicko-transfúznom oddelení v nemocnici trvá od 7.00 do 10.00 h.
Autor TASR
Trebišov 19. decembra (TASR) - Vianočná primátorská kvapka krvi sa v piatok dopoludnia koná v trebišovskej nemocnici s poliklinikou. Akciu na darovanie vzácnej tekutiny na pomoc tým, ktorí to naliehavo potrebujú, organizuje mesto Trebišov.
Podujatie na hematologicko-transfúznom oddelení v nemocnici trvá od 7.00 do 10.00 h. „Darcom môže byť každý zdravý človek vo veku 18 - 60 rokov, ktorý váži minimálne 50 kilogramov. Ak spĺňate tieto podmienky, pridajte sa k nám a prispejte tak k záchrane ľudských životov,“ informoval mestský úrad.
Na darovanie krvi si so sebou treba priniesť občiansky preukaz, preukaz poistenca a prípadne preukaz darcu. „Pre každého darcu je pripravené milé prekvapenie ako poďakovanie za jeho ľudskosť,“ uviedla radnica.
