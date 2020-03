V nemocnici v Trenčíne zavreli bočné vchody, pri vstupe merajú teplotu

Trenčín 18. marca (TASR) – Fakultná nemocnica (FN) Trenčín sprísnila bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia nového koronavírusu. Do nemocnice sa dá dostať iba jedným vchodom, pacientov triedia.



Ako informovala FN Trenčín na svojej webovej stránke, s účinnosťou od stredy zavádza nemocnica triáž (triedenie pacientov podľa klinických príznakov s meraním telesnej teploty) všetkých osôb, ktoré vstupujú do FN Trenčín, a to vrátane zamestnancov nemocnice.



„Vstup je možný iba cez vrátnicu - hlavný vstup do nemocnice, bočné vstupy sú uzamknuté,“ informuje FN.