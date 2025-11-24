< sekcia Regióny
V nemocnici v Žiari nad Hronom otvorili novú urologickú ambulanciu
Ambulancia zaisťuje okrem preventívneho programu aj komplexnú starostlivosť o urologických pacientov.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 24. novembra (TASR) - V žiarskej nemocnici od pondelka otvárajú novú urologickú ambulanciu, ktorá prispeje k dostupnejšej diagnostike a liečbe urologických ochorení. Ambulanciu otvára nemocnica symbolicky, počas trvania celosvetovej kampane za mužské zdravie s názvom Movember s cieľom apelovať na dôležitosť onkoprevencie. TASR o tom informovala manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK Jarmila Ševčíková.
„Otvorením novej urologickej ambulancie nemocnica reaguje na rastúci dopyt po špecializovanej starostlivosti a pokračuje v poslaní zlepšovať dostupnosť kvalitných zdravotníckych služieb pre obyvateľov regiónu a okolia,“ poznamenala Ševčíková.
Ambulancia zaisťuje okrem preventívneho programu aj komplexnú starostlivosť o urologických pacientov. „Diagnostikujeme a liečime akútne a chronické zápalové ochorenia urogenitálneho traktu, kamene močových ciest, benígne zväčšenie prostaty, močovú inkontinenciu a poruchy dolných močových ciest, erektilnú dysfunkciu a iné. Zároveň sa zaoberáme urologickými malignitami vrátane onkourologickej dispenzarizácie,“ uviedla urologička a onkourologička Michaela Motolová.
Ako podotkla, vo svojej práci kladie dôraz na dôkladnú diagnostiku, individuálny prístup a moderné terapeutické postupy, ktoré pacientom prinášajú komfort a vysoký štandard zdravotnej starostlivosti.
Ambulancia sa nachádza v priestoroch polikliniky na druhom poschodí a je dostupná každý pracovný deň v čase od 7.00 do 15.30 h. Objednávanie je možné prostredníctvom telefónneho čísla 045/ 6709 964.
„Otvorením novej urologickej ambulancie nemocnica reaguje na rastúci dopyt po špecializovanej starostlivosti a pokračuje v poslaní zlepšovať dostupnosť kvalitných zdravotníckych služieb pre obyvateľov regiónu a okolia,“ poznamenala Ševčíková.
Ambulancia zaisťuje okrem preventívneho programu aj komplexnú starostlivosť o urologických pacientov. „Diagnostikujeme a liečime akútne a chronické zápalové ochorenia urogenitálneho traktu, kamene močových ciest, benígne zväčšenie prostaty, močovú inkontinenciu a poruchy dolných močových ciest, erektilnú dysfunkciu a iné. Zároveň sa zaoberáme urologickými malignitami vrátane onkourologickej dispenzarizácie,“ uviedla urologička a onkourologička Michaela Motolová.
Ako podotkla, vo svojej práci kladie dôraz na dôkladnú diagnostiku, individuálny prístup a moderné terapeutické postupy, ktoré pacientom prinášajú komfort a vysoký štandard zdravotnej starostlivosti.
Ambulancia sa nachádza v priestoroch polikliniky na druhom poschodí a je dostupná každý pracovný deň v čase od 7.00 do 15.30 h. Objednávanie je možné prostredníctvom telefónneho čísla 045/ 6709 964.