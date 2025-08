V nemocnici v Žiari nad Hronom pokračuje obnova urgentného príjmu

Žiar nad Hronom 4. augusta (TASR) - V nemocnici v Žiari nad Hronom sa začína ďalšia etapa rekonštrukčných prác. Pokračuje obnova druhej časti urgentného príjmu, súčasťou bude aj komplexná obnova fasády budovy. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica v Žiari nad Hronom patrí.



Ako uviedla, práce na urgentnom príjme sa začínajú v pondelok a prinesú viacero zmien. Nemocnica vybuduje novú príjazdovú cestu k lôžkovej časti nemocnice a oddychovú zónu v stredovom ostrovčeku. S rekonštrukciou druhej časti urgentného príjmu spoja aj presun niektorých ambulancií do dočasných priestorov. „O všetkých presunoch budeme pacientov informovať na webe a sociálnych sieťach nemocnice, a takisto bude upravovaná navigácia v areáli, aby každý pacient našiel potrebné pracovisko,“ uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Ševčíková pripomenula, že od 18. augusta budú pre rekonštrukciu uzatvorené oba hlavné vstupy do budovy nemocnice a parkovanie pred hlavným vstupom bude dočasne zakázané. Pacientov presmerujú na bočné vchody, vjazd umožnia iba sanitkám. „Rekonštrukcia prinesie dočasné obmedzenia, zvýšenú hlučnosť a prašnosť. Vopred sa pacientom ospravedlňujeme za spôsobené komplikácie a ďakujeme za trpezlivosť,“ doplnila riaditeľka. Predpokladané ukončenie prác je naplánované do konca roka 2025.