V nemocnici v Žiari nad Hronom rekonštruujú RTG pracovisko
Autor TASR
Žiar nad Hronom 7. februára (TASR) - V žiarskej nemocnici začali tento týždeň s rekonštrukciou RTG pracoviska. Vyšetrenia na oddelení poskytuje nemocnica aj naďalej, avšak v obmedzenom režime, z toho dôvodu môže dochádzať k predĺženiu čakacích dôb. Informovala o tom Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.
„Predmetom rekonštrukcie je kompletná výmena elektroinštalácií a stavebné úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre modernizáciu pracoviska a zvýšenie komfortu a bezpečnosti pacientov aj personálu,“ priblížila Ševčíková s tým, že práce by mali trvať 13 až 14 týždňov.
Počas trvania prác bude podľa jej slov zabezpečená prevádzka jedného RTG prístroja, aby nemocnica mohla naďalej poskytovať RTG vyšetrenia pacientom. „Z tohto dôvodu môže dochádzať k predĺženiu čakacích dôb, avšak nemocnica zabezpečí vyšetrenie všetkých pacientov,“ poznamenala.
Dodala tiež, že na dobu neurčitú, s predpokladom do konca apríla, je zároveň prerušené RTG vyšetrenie zubov. Prístroj musí byť totiž z dôvodu stavebných úprav vyšetrovne demontovaný. „Pacientom odporúčame využiť zastupujúce pracovisko v Nemocnici Agel Zvolen,“ dodala hovorkyňa.
