V nemocnici v Žiline budujú nové administratívne centrum

Žilina 16. júna (TASR) - Do konca leta chcú mať v žilinskej Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) hotové nové administratívne centrum. To vznikne rekonštrukciou budovy bývalej Národnej transfúznej služby. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.



Súčasťou novovznikajúceho administratívneho centra bude spolu 14 kancelárií. "Mnohé administratívne priestory sú aktuálne situované v hlavnej budove polikliniky a naším cieľom je ich postupne presťahovať na nové miesto tak, aby sme v budúcnosti mohli mať v hlavnej budove výlučne ambulancie. Vďaka tomu budeme môcť postupne rozširovať ďalšie potrebné odbornosti," vysvetlil riaditeľ nemocnice Juraj Kacian.



Podľa vedúceho oddelenia hospodárskych a stavebných činností FNsP Žilina Roberta Rožáneka bolo treba v objekte bývalej Národnej transfúznej služby vykonať búracie a murárske práce, vyhotoviť nové omietky a nátery stien. "Kompletne sme vymenili rozvody elektriky a vody, staré okná sme nahradili novými, osadili sme tiež nové zárubne a dvere. Na poschodí pribudne nová podlaha, stropné podhľady so svietidlami a počítačové rozvody," priblížil rozsah prác Rožánek.



Doplnil, že väčšinu prác realizujú zamestnanci z oddelenia hospodárskych a stavebných činností, pričom termín dokončenia kompletnej modernizácie je naplánovaný na záver tohto leta.