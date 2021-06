V nemocnici v Žiline prišlo v máji na svet 174 novorodencov

Žilina 9. júna (TASR) – V pôrodnici Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina prišlo v máji na svet 174 novorodencov. Podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej ide o druhý najsilnejší mesiac za viac ako päť rokov. O šesť bábätiek navyše sa v mesačnom porovnaní narodilo zatiaľ len vlani v júli.



"Tešíme sa, že sa opäť rodí viac bábätiek a že si maminky vyberajú práve našu pôrodnicu. Zrealizovali sme mnoho zmien, zlepšení a modernizácií, vďaka ktorým cítime veľmi silnú pozitívnu spätnú väzbu. A najmä spokojnosť žien, čo je naším prvoradým cieľom," priblížil primár oddelenia gynekológie a pôrodníctva žilinskej nemocnice Martin Sudek.



Doplnil, že zdravotníci tento rok absolvovali už takmer 800 pôrodov a v niektoré dni sa za 24 hodín narodilo aj desať novorodencov. "V sobotu 5. júna to bolo 11 detí, čiže jedno bábätko prišlo na svet približne každé dve hodiny," doplnil Sudek s tým, že pre personál to predstavuje náročnejšiu službu, v rámci ktorej však naplno pracuje celý tím.



V žilinskej pôrodnici si každoročne udržiavajú prevahu chlapci a zmenu nepriniesli ani prvé tohtoročné mesiace. Primárka novorodeneckého oddelenia FNsP Žilina Katarína Jackuliaková informovala, že z 807 doposiaľ narodených detí je dievčat menej ako polovica a dvojčatá privítali deväťkrát.



"Veľký dôraz kladieme tiež na správny začiatok, pomoc a podporu pri dojčení. Samozrejmosťou je prvé priloženie hneď po pôrode a kontakt koža na kožu. Všetky izby máme typu rooming-in, čiže mamičky sú hospitalizované spolu s novorodeniatkami. Pokiaľ sa nevyskytnú žiadne problémy, prepustenie z nemocnice domov sa môže uskutočniť už na tretí či štvrtý deň. V tom období sa práve rozbieha laktácia, no sme radi, že až okolo 95 percent detí od nás odchádza plne dojčených," dodala primárka žilinskej neonatológie.



Na základe zlepšenia epidemiologickej situácie FNsP Žilina opätovne otvorila kurzy predpôrodnej prípravy pre budúce mamičky. "Nový koncept je prispôsobený reálnym potrebám rodičiek s cieľom eliminovať strach z pôrodu, dopredu ich pripraviť na všetko, čo ich čaká. Zároveň ich naučiť aktívne využívať cviky zamerané na chrbticu, priamy brušný lis či svaly panvy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri pôrode a následnom zotavení," vysvetlila Záteková.