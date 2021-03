V nemocnici v Zlatých Moravciach zostane počas sviatkov 40 pacientov

Zlaté Moravce 31. marca (TASR) - Nemocnica Agel Zlaté Moravce sa s blížiacimi veľkonočnými sviatkami pripravuje na fungovanie v štandardnom režime, ako v dňoch pracovného voľna. Pacientov, ktorým to dovoľuje zdravotný stav prepustia do domáceho liečenie, pracovný čas v mobilnom odberovom mieste bude skrátený a vakcinačné centrum bude štyri dni zatvorené. V nemocnici zostane počas sviatkov hospitalizovaných zhruba 40 pacientov. „Pandemická situácia sa zlepšila, aktuálne už nemáme žiadneho zamestnanca pozitívne testovaného na ochorenie COVID-19,“ povedala riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.



Prevádzkový čas mobilného odberového miesta v zlatomoraveckej nemocnici bude počas Veľkého piatka (2. 4.) a Veľkonočného pondelka (5. 4.) v obmedzenom režime. V piatok a pondelok sa verejnosť bude môcť dať otestovať od 8.00 do 12.00 h, v sobotu (3. 4.) bude mobilné odberové miesto pracovať štandardne od 8.00 do 16.00 h. Vakcinačné centrum Nemocnice Agel Zlaté Moravce bude od piatka do pondelka zatvorené, keďže vakcinácia sa realizuje len v pracovných dňoch.



Hoci sa pandemická situácia v nemocnici aj regióne zlepšuje, v nemocnici stále platia prísne protiepidemické opatrenia, medzi ktoré patrí aj zákaz návštev pacientov. Ten bude platiť aj počas Veľkej noci.