V Rooseveltovej nemocnici už liečili vyše 10.000 ľudí chorých na pečeň

Banská Bystrica 19. augusta (TASR) – Už vyše 10.000 pacientov s ochoreniami pečene a tráviaceho traktu poskytlo Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU (HEGITO) vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici špecializovanú starostlivosť. V auguste si pripomína desať rokov od svojho vzniku. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Dôvodom vzniku oddelenia bol dlhodobo zvyšujúci sa počet ochorení pečene na Slovensku. "Tento trend naďalej pretrváva a ochorenia pečene sú dnes hlavnou príčinou úmrtnosti vo vekovej kategórii 35- až 55-ročných Slovákov, teda ľudí v produktívnom veku. Nárast ochorení pečene má úzky súvis so súčasným životným štýlom, nesprávnym stravovaním, pitím alkoholu a obrovským nedostatkom pohybu," vysvetlil hepatológ Ľubomír Skladaný, prednosta II. Internej kliniky SZU.



Podľa vedenia nemocnice v čase vzniku oddelenie patrilo medzi prvé svojho druhu na Slovensku a je jedným z pilierov transplantačného centra, pretože pripravuje pacientov na transplantáciu pečene a takisto sa o nich stará aj po nej.



"HEGITO treba vnímať ako komplexný projekt, ktorý zasahuje do života celej nemocnice a zároveň je to projekt, ktorý má potenciál pre ďalší rozvoj a posilnenie postavenia poskytovateľa," konštatovala generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.



HEGITO poskytuje široké spektrum špecializovanej starostlivosti u pacientov s ochoreniami pečene a tráviaceho traktu. Vďaka multidisciplinárnej spolupráci s viacerými pracoviskami nemocnice i mimo nej a komplexnému prístupu dostávajú šancu na život mnohí pacienti s gastroenterologickými či hepatologickými diagnózami.