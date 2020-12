V banskobystrickej nemocnici zaočkovali už viac ako 90 ľudí

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 v priebehu nedele (27. 12.) a pondelka (28. 12.) približne 90 ľudí. Ako pre TASR uviedla koordinátorka vakcinácie v nemocnici Martina Flašková, nežiaduce účinky sa bezprostredne po očkovaní neobjavili u nikoho z nich.



„Verím, že v utorok budeme mať zaočkovaných dokopy približne už 160 ľudí. V nedeľu ich bolo asi 20, v pondelok 70 a v utorok plánujeme ďalších 70,“ prezradila Flašková. Bezprostredne po očkovaní v banskobystrickej nemocnici zatiaľ neevidujú žiadne nežiaduce reakcie na vakcínu, niektorí zamestnanci po očkovaní pociťujú bolestivé miesto vpichu. „Nikto nemal zvýšenú teplotu, nepociťoval únavu ani nič podobné,“ povedala Flašková.



V nedeľu dorazilo do Banskej Bystrice prvých 40 ampúl, každá s piatimi dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19. „Postupne budeme zvyšovať kapacitu, v priebehu budúceho týždňa by sme sa chceli dostať na 200 zaočkovaných denne. Doobjednaná je ďalšia dávka očkovacej látky,“ potvrdila Flašková. Vakcinácia bude v nemocnici pokračovať aj cez víkend, keď by mali byť očkovaní zamestnanci detskej fakultnej nemocnice a regionálneho úradu verejného zdravotníctva.



Podľa hovorkyne FNsP F. D. Roosevelta Ruženy Maťašeje sa situácia s pandémiou nového koronavírusu v nemocnici postupne zhoršuje. S ochorením COVID-19 je hospitalizovaných 78 pacientov, deväť z nich si vyžaduje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Z personálnych radov nemocnica aktuálne eviduje 72 pozitívnych zamestnancov, ďalších 33 je pre podozrenie z ochorenia COVID-19 v domácej karanténe.