V nemocniciach na Zemplíne je o tretinu menej pacientov s COVID-19

Humenné 9. apríla (TASR) – V nemocniciach siete Svet zdravia na Zemplíne je aktuálne hospitalizovaných približne o tretinu menej pacientov s ochorením COVID-19 oproti minulým mesiacom. Trebišovská nemocnica ich eviduje dokonca polovicu. Mierny pokles počtu hospitalizovaných pacientov hlási aj mestská Nemocnica Snina.



"Počet hospitalizovaných covidových pacientov postupne klesá, avšak takmer plne obsadené sú naďalej intenzivistické lôžka," uviedla pre TASR komunikačná špecialistka súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Jana Fedáková.



Ako ďalej informovala, na covidových lôžkach michalovskej nemocnice je k piatku hospitalizovaných 50 pacientov, pričom šiesti potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie (ÚPV) a 32 kyslíkovú liečbu. "V marci bolo v nemocnici hospitalizovaných v priemere 63 covidových pacientov denne, vo februári 66," doplnila.



Nemocnica v Humennom eviduje oproti predošlému priemeru 51 pacientov aktuálne 38 pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19. Podporu ÚPV si vyžaduje zdravotný stav troch z nich, 25 potrebujú kyslíkovú liečbu.



Tretinový pokles zaznamenala aj nemocnica vo Vranove nad Topľou. Kým v marci tam bol denný priemer 45 hospitalizovaných covidových pacientov, zdravotníci sa v nej k piatku starajú o 32. "Z toho dvaja potrebujú ÚPV a 27 kyslíkovú liečbu," doplnila Fedáková.



V trebišovskej nemocnici sa počet hospitalizovaných covidových pacientov medzimesačne znížil zo 41 na aktuálnych 21. Štyria z týchto pacientov potrebujú pomoc ÚPV, 14 kyslíkovú liečbu.



Zdravotníci mestskej Nemocnice Snina sa k piatku podľa slov jej riaditeľa Andreja Kulana starajú o 35 covidových pacientov. "Už sme mali aj 45 – 50 pacientov, keď bolo najhoršie. Je to lepšie, ide to dole, ale nechcem to zakríknuť," povedal pre TASR s tým, že počet hospitalizovaných pacientov sa v nemocnici zvykne meniť najmä po víkende.