V nemocniciach pomáhajú aj budúci zdravotníci z Prešovskej univerzity

Prešov 26. marca (TASR) – Celkovo 30 študenti z Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove vypomáhajú ako dobrovoľníci v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach v súvislosti s výskytom nového koronavírusu. Fakulta taktiež disponuje 3D tlačiarňou a pre zdravotníkov bezplatne vyrába PET-G štíty. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



"Uvažovali sme, ako študentky a študenti končiacich ročníkov dokážu zavŕšiť absolvovanie klinickej praxe pred konaním štátnych skúšok. V tejto súvislosti sme sa rozhodli navrhnúť nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam výpomoc našich študentov ako dobrovoľníkov v súčasnej epidemiologickej situácii. Oslovili sme preto Fakultnú nemocnicu J. A. Reimana v Prešove a ďalšie zazmluvnené nemocnice v regióne, v ktorých naša fakulta realizuje praktickú výučbu a študenti vykonávajú klinickú prax," priblížila dekanka FZO Štefánia Andraščíková.



Študenti podľa nej na výzvu zareagovali veľmi promptne. "Z nemocníc v Prešove, Starej Ľubovni, Bardejove a Michalovciach sme obratom dostali informáciu o prihlásení sa dobrovoľníkov z radov našich študentov," doplnila dekanka.



Študenti sú zatiaľ nasadení v prvej línii a rozpísaní do služieb na vstupných filtroch do nemocníc, kde prichádzajúcim pacientom merajú teplotu, získavajú nevyhnutné informácie z ich anamnézy, zisťujú dôvod návštevy nemocnice a edukujú ich o ďalších postupoch a opatreniach.



Fakultnou iniciatívou sa podľa Andraščíkovej zároveň inšpirovala aj sieť súkromných nemocníc, ktorá v týchto dňoch spustila výzvu na vytváranie tímov dobrovoľníkov z radov študentov.



Všetci študenti FZO zapojení do pomoci ako dobrovoľníci v zdravotníckych zariadeniach budú mať započítanú alikvotnú časť klinickej praxe. "Študenti hneď pripomenuli, že to nerobia kvôli uznanej praxi, ale preto, lebo chcú úprimne pomôcť," ocenila Andraščíková, ktorá zároveň dodala, že fakultu kontaktovala aj Národná transfúzna služba.



"Ak by boli potrebné odbery krvi, nebudeme váhať osloviť zamestnancov fakulty, pedagógov a študentov a mobilizovať ich k tejto aktivite," poznamenala dekanka.



Vzhľadom na to, že Katedra medicínsko-technických odborov FZO disponuje aj 3D tlačiarňou, rozhodla sa v spolupráci so súkromnou firmou tlačiť transparentné PET-G štíty na ochranu tváre pre zdravotníkov. Do nemocníc a zdravotníckym záchranárom v Prešovskom kraji bolo doposiaľ dodaných prvých 60 kusov.



Jednou z ďalších foriem pomoci PU v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou je aj poskytnutie študentského domova na Námestí mládeže č. 2, ktorý v prípade nevyhnutnosti môže poslúžiť Prešovskému samosprávnemu kraju ako takzvaná núdzová alebo krízová nemocnica s kapacitou 160 lôžok. Internát doposiaľ využilo päť členov posádky Záchrannej služby Košice, ktorí tam boli umiestnení v rámci karantény.