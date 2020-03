V nemocniciach Trenčianskeho kraja funguje zdravotnícky filter

Myjava 19. marca (TASR) – V nemocniciach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zaviedli po zasadnutí Štábu pre krízové situácie TSK pre všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja tzv. "zdravotnícky filter".



Samosprávny kraj zaviedol toto opatrenie, aby chránil zdravotnícky personál. "Ide o bezpečnosť personálu, ktorý v nemocniciach pracuje. Vieme, ako sa vyvíja situácia v okolitých krajinách, preto môžeme v nasledujúcom období očakávať zvýšený nárast ochorení, ale aj ťažkých stavov, ktoré si budú vyžadovať hospitalizáciu," uviedol v myjavskej nemocnici predseda TSK Jaroslav Baška.



Na Myjave funguje zdravotnícky filter od utorka (17. 3.) a denne ním prejde približne 200 návštevníkov nemocnice. "Pristúpili sme k tomuto opatreniu aj vzhľadom na to, že sme začiatkom týždňa mali, ľudovo povedané, odstavených 38 zdravotníkov v bojnickej nemocnici. Bolo to pre ženu, ktorá chodila po nemocnici a až potom ohlásila, že bola v kontakte s dcérou z Rakúska," zdôvodnil opatrenia predseda TSK.



Denne prechádza cez zdravotnícky filter okrem pacientov aj 150 zamestnancov, čo za tri dni znamenalo viac ako 1000 ľudí. "Zatiaľ sme museli vrátiť iba v prvom dni niekoľko z nich, keďže nemali ochranu dýchacích ciest. Zatiaľ žiadny z kontrolovaných nemal pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani zvýšenú teplotu nad 38 stupňov Celzia. Máme otvorený iba jeden vchod, cez ktorý sa ľudia dostanú do celej nemocnice," informoval o tom riaditeľ Nemocnice s poliklinikou (NsP) Myjava Henrich Gašparík.



"Máme v kraji jedno infekčné oddelenie, ktoré je v nemocnici v Trenčíne. V prípade, že bude potrebné rozšíriť toto oddelenie, a to sa už v týchto dňoch deje, ostatné nemocnice preberú prípady, aby odbremenili trenčiansku nemocnicu. Keďže je núdzový stav, všetky tieto kroky si bude riadiť Ministerstvo zdravotníctva SR," doplnil Baška.



TSK podľa neho už v stredu (18. 3.) začal s distribúciou jednorazových ochranných pomôcok, ako sú rúška, rukavice a návleky na obuv, v počte 8000 kusov s tým, že vybavené boli najskôr pohotovosti a do piatka (20. 3.) vybavia všetkých všeobecných lekárov. "Pevne verím, že tento, respektíve budúci, týždeň nás znova oslovia štátne hmotné rezervy a ministerstvo zdravotníctva, aby sme si mohli ísť zobrať ďalšie ochranné pracovné prostriedky pre lekárov, nemocnice," ozrejmil.