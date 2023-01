V nemocniciach UNB ošetrili počas silvestrovskej noci 620 pacientov

Bratislava 1. januára (TASR) – Lekári a sestričky na urgentných príjmoch Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) ošetrili počas silvestrovskej noci 620 pacientov. "Prípady sa týkali úrazov pri páde, autonehodách, ale aj pri nesprávnej manipulácii s pyrotechnikou," informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.



"Naši zdravotníci ošetrili 19 úrazov hlavy, 25 zlomenín a niekoľko tržných rán. So zažívacími ťažkosťami prišlo 30 ľudí, 31 ľudí bolo intoxikovaných pre nadmerné požitie alkoholu, lekársku pomoc vyhľadalo aj niekoľko pacientov so psychickými problémami," spresnila.



Dodala, že osem ľudí utrpelo popáleniny, z toho šiestich, ktorí si privodili zranenia nesprávnou manipuláciou s pyrotechnikou, ošetrili ambulantne. Dvaja pacienti museli byť hospitalizovaní s ťažšími zraneniami. "Jednému spadla do postele horiaca sviečka a utrpel popáleniny tváre a krku. Druhý prilieval do krbu tekuté palivo, ktoré sa vznietilo a spôsobilo mu vážne popáleniny," priblížila.



Operácii ruky sa musel podrobiť zasa pacient, ktorý sa zranil pri manipulácii s podomácky vyrobenou pyrotechnikou.