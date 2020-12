V Prešovskom kraji je v karanténe približne 11 percent zdravotníkov

Prešov 18. decembra (TASR) – Najhoršia situácia v súvislosti s obsadenosťou reprofilizovaných lôžok v nemocniciach je v Humennom, vo Svidníku, v Poprade a Starej Ľubovni, ktorá predstavuje 80 až 85 percent. Na piatkovom tlačovom brífingu to uviedol vedúci odboru zdravotníctva Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Jozef Tekáč



Zásadným limitom nie je podľa jeho slov nedostatok reprofilizovaných lôžok, ale nedostatok personálu, ktorý by sa mal starať o pacientov s ochorením COVID-19.



"V okresných nemocniciach v rámci nášho kraja je k dnešnému dňu obsadených 64 percent reprofilizovaných lôžok. V karanténe je 200 zdravotných sestier a približne 90 lekárov. Je to zhruba asi desať až 11 percent z celkovej kapacity zdravotníckeho personálu. Značne to obmedzuje prevádzku a narúša aj celý systém starostlivosti o pacientov s ochorením COVID-19," uviedol Tekáč.



Z dôvodu karantény je momentálne zatvorených desať ambulancií všeobecnej, ako aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. "Všetky majú svoj zástup, takže zdravotná starostlivosť je poskytovaná," priblížil Tekáč.



PSK v týchto dňoch distribuuje antigénové testy poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území kraja, ktorých je v kraji 1700. Celkovo 100.000 kusov testov, ktoré samospráva prevzala zo Správy štátnych hmotných rezerv SR, má prispieť k včasnej identifikácii nákazy novým koronavírusom.



Čo sa týka Domovov sociálnych služieb (DSS) v pôsobnosti kraja, aktuálne sú v karanténe štyri – v Medzilaborciach, Starej Ľubovni, vo Vranove nad Topľou a v Humennom z celkového počtu 25.



"Platia tam prísne kritériá. Ľudia s ochorením COVID-19 sú oddelení v samostatných častiach. Sú tam zakázané akékoľvek návštevy. Každý, kto chce prísť navštíviť svojich starých rodičov alebo rodičov počas Vianoc, musí mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín a antigénového testu nie starší ako 24 hodín. Musí dodržiavať prísne hygienické normy. Maximálna doba trvania návštevy je jedna hodina. Prípadný darček musí byť vydezinfikovaný a riadne zabalený. Samozrejme, je aj možnosť, aby si deti alebo vnúčatá zobrali svojho starého rodiča alebo rodiča domov, ale za prísnych opatrení. Keď sa klient vráti do DSS, musí byť pretestovaný, aby nepriniesol do domova nejakú nákazu," dodal Majerský.